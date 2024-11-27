На фронте 224 боев за сутки: на каких направлениях горячее всего

За прошедшие сутки на фронте произошло 224 боя, почти половина - на Покровском и Кураховском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 27 ноября, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 45 авиаударов, в частности, сбросил 76 КАБ. кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 142 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений около 1300 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Беловоды, Спасское Сумской области; Питомник, высокая Яруга, Куриловка Харьковской области; Ивановка, Лиман, Заречное, Славянск, Торецк, Катериновка, Краматорск, зеленое, Покровск, Курахово, Успеновка, Комар Донецкой области; Павловка, Малая Токмачка, Темировка Запорожской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григоровки, Зеленой Рощи, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Грековки, Дружковки, Чернещины, Макеевки, Тернов, Торского и в районе Серебрянского лесничества.

Вчера враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Григоровки на Северском направлении. Успеха не имел.

Тринадцать штурмовых действий состоялась за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов времен овраг, Ступочки, Белая Гора и Предтечино.

На турецком направлении враг активно задействовал бомбардировочную авиацию, совершил шесть атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного оврага, Лисовки, Даченского, Млечного, Пустынки и Нового Труда. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Луч.

На Кураховском направлении силы обороны отразили 46 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредоточивал в районах Дачного, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки, Берестков, Зари и Солнцовки.

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку населенных пунктов трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка, веселый Гай, разлив и Равнополь.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях захватчики наступательных действий не проводили, однако активно применяли авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 263 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня, 22 авиационных удара, сбросив 30 КАБ", - говорится в сводке.

Наши воины, как указали в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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