На фронте 191 бой за сутки: что происходит на направлениях и в курской области

191 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, на Курщине украинские защитники отбили 60 штурмовых действий противника, враг активен также на Покровском и Времовском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 20 декабря, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, и дальше атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 112 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2234 дроны-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две другие важные цели противника.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, всего было отбито девять атак. Противник активно применял авиацию.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 18 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 23 штурма наших позиций в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоданиловка.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили четыре наступательных действия врага на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

«Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация россиян продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 6 авиаударов, сбросив при этом 7 КАБ, кроме того враг совершил 472 обстрела. Украинские защитники отбили 60 штурмовых действий захватчиков», - говорится в сводке.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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