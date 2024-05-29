На фоне жалоб активистов и правозащитников: Лубинец заявил, что в Харькове закрыли одиозный бар "Поза зоною"

В Харькове закрылся одиозный бар, меню которого признаки дискриминации, нормализовали и пропагандировали насилие и преступления. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Омбудсмен не стал конкретизировать о каком заведении идет речь, но детали поста свидетельствуют, что речь о баре "вне зоны".

Омбудсмен пояснил, что его офис получил обращение относительно рекламы одного из харьковских заведений общественного питания.

Поскольку сообщения и меню бара содержали дискриминации он и направил письма о деятельности заведения в Министерство культуры и информационной политики Украины, ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области и ГУ Нацпола в Харьковской области

По словам Лубинца, Минкульт подтвердил, что "реклама заведения, которая имеет признаки дискриминации, противоречит цели и основной уставной деятельности театра, а также влечет за собой репутационный ущерб для театра и Министерства".

ГУ Госпродпотребслужба Харьковщины, в свою очередь, зафиксировала размещение рекламного сюжета с признаками нарушения требований ст. 8 Закона Украины "О рекламе". Главное управление получило экспертное заключение, согласно которому реклама заведения является дискриминационной и нарушает требования ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 8 Закона Украины "О рекламе". Субъект хозяйствования получил 8 решений о наложении штрафов на сумму 13 600 грн - рассказал омбудсмен.

Кроме того, заведение оштрафовали на 3 400 грн за рекламу алкоголя без сопровождения текстом предупреждения.

Работники ГУ Нацпол Харьковщины осуществили проверку, во время которой на владельца заведения составили протокол об админправорушении и привлекли его к ответственности по ст. 173 КУоАП Украины. По информации полиции, заведение в настоящее время прекратило свою деятельность - подытожил Дмитрий Лубинец.

Контекст

Заведение "вне зоны" получило свою сомнительную популярность из-за скандального меню, где названия коктейлей пропагандируют насилие и дискриминацию. В частности, среди напитков можно найти " мечта педофила"," изнасилованный"," Кремпай"," тройничок"," инцест " и др. такие названия вызвали возмущение не как среди рядовых украинцев, так и среди активистов и правозащитников по всей стране.

К примеру, описывая коктейль " 69 " авторы пишут: незабываемый как изнасилование [зачеркнуто] вкус апельсина и персика с в меру терпким послевкусием.

Заведение засыпали жалобами, но руководство бара на всю критику и замечания отвечали вызывающе. В конце концов журналисты подали заявления в полицию и Госпотребслужбу на Харьковский коктейль-бар "вне зоны". В конце концов уже 28 марта активиста Оля Новак заявила, что по жалобам активистов офис омбудсмена открыл производство против бара "вне зоны".

Чуть позже заведение закрылось, а на странице заведения в Instagram появилась заметка "временно не работаем".

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Министерство образования и науки и правоохранительные органы по защите детей от кибербуллинга в соцсетях.