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На тлі скарг активістів та правозахисників: Лубінець заявив, що у Харкові закрили одіозний бар "Поза зоною"

На тлі скарг активістів та правозахисників: Лубінець заявив, що у Харкові закрили одіозний бар "Поза зоною"

Київ • УНН

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Бар у Харкові, який пропагував насильство, дискримінацію та злочини за допомогою свого меню, був закритий після скарг активістів та втручання офісу Омбудсмена, Міністерства культури, Держпродспоживслужби та Національної поліції.

У Харкові закрився одіозний бар, меню якого ознаки дискримінації, нормалізували і пропагували насильство та злочини. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі 

Омбудсмен не став конкретизувати про який заклад йдеться, але деталі допису свідчать, що мова про бар "Поза зоною". 

Омбудсмен пояснив, що його Офіс отримав звернення щодо реклами одного із харківських закладів громадського харчування.

Оскільки допису та меню бару містили дискримінації він провадження та направив листи щодо діяльності закладу до Міністерства культури та інформаційної політики України, ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та ГУ Нацполу в Харківській області

За словами Лубінця, Мінкульт підтвердив, що "реклама закладу, яка має ознаки дискримінації, суперечить меті та основній статутній діяльності Театру, а також спричиняє репутаційних збитків для театру та міністерства".

ГУ Держпродспоживслужба Харківщини, своєю чергою, зафіксувала розміщення рекламного сюжету з ознаками порушення вимог ст.8 Закону України "Про рекламу". Головне управління отримало експертний висновок, згідно з яким реклама закладу є дискримінаційною та порушує вимоги ч.3 ст.7, ч.1 ст.8 Закону України "Про рекламу". Суб’єкт господарювання отримав 8 рішень про накладення штрафів на суму 13 600 грн

- розповів омбудсмен. 

Окрім того, заклад оштрафували на 3 400 грн за рекламу алкоголю без супроводження текстом попередження.

Працівники ГУ Нацполу Харківщини здійснили перевірку, під час якої на власника закладу склали протокол про адмінправопорушення та притягнули його до відповідальності за ст. 173 КУпАП України. За інформацією поліції, заклад нині припинив свою діяльність

- підсумував Дмитро Лубінець. 

Контекст

Заклад "Поза зоною" здобув свою сумнівну популярність через скандальне меню, де назви коктейлів пропагують насильство та дискримінацію. Зокрема, серед напоїв можна знайти "Мрія педофіла", "Зґвалтований", "Кремпай", "Трійничок", "Інцест" тощо. Такі назви викликали обурення не як серед пересічних українців, так й серед активістів та правозахисників по всій країні.

До прикладу, описуючи коктейль "69" автори пишуть: незабутній як зґвалтування [закреслено] смак апельсину та персику з в міру терпким післясмаком. 

Заклад засипали скаргами, але керівництво бару на всю критику та зауваження відповідали зухвало. Зрештою журналісти подали заяви до поліції і Держспоживслужби на харківський коктейль-бар "Поза зоною". Зрештою вже 28 березня активіста Оля Новак заявила, що за скаргами активістів Офіс омбудсмена відкрив провадження проти бару "Поза зоною".

Трохи пізніше заклад закрився, а на сторінці закладу в Instagram з'явилась примітка "Тимчасово не працюємо".

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Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти та науки та правоохоронних органів щодо захисту дітей від кібербулінгу у соцмережах.

Володимир Омельченко

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