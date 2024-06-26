26 июня, в День крымскотатарского флага, на флагштоке КГГА взвился Национальный крымскотатарский флаг. Об этом сообщает пресс служба КГГА, пишет УНН.

Детали

В мероприятии по поднятию флага приняли участие столичные чиновники и представители крымскотатарского народа.

Отмечается, что крымскотатарский флаг неоднократно подвергался запретам со стороны советской власти. Только с момента возвращения крымских татар на полуостров, после провозглашения независимости Украины, это знамя начало собственное возрождение вместе со своим народом.

После временной оккупации Крыма в 2014 году россия возобновила преступные попытки уничтожить историческую память, самобытную культуру и язык крымскотатарского народа. А полномасштабная война привела к еще большему ухудшению ситуации с основными свободами и правами человека на Крымском полуострове. Сегодня крымскотатарский флаг является символом борьбы за права коренного народа Крыма и освобождения полуострова от российской оккупации, а также одним из символов восстановления территориальной целостности Украины. Верим, что совсем скоро в свободном Крыму снова взвиваются крымскотатарский и украинский флаги! - подчеркнула заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

В мероприятии также принял участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров он поблагодарил воинов ВСУ, в частности крымскотатарского происхождения, выразил слова поддержки политзаключенным и поздравил всех с Днем крымскотатарского флага.

Напомним

Европейский суд по правам человека объявил решение по крымскому делу Украина против России, что является первым, в котором международная судебная инстанция признала рф ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь.