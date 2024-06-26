На флагштоку КМДА підняли кримськотатарський прапор
Київ • УНН
26 червня на флагштоку КМДА було піднято кримськотатарський прапор, що символізує боротьбу за права корінного народу Криму, звільнення півострова від російської окупації та відновлення територіальної цілісності України.
26 червня, в День кримськотатарського прапора, на флагштоку КМДА замайорів національний кримськотатарський стяг. Про це повідомляє пресслужба КМДА, пише УНН.
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У заході з підняття прапора взяли участь столичні посадовці та представники кримськотатарського народу.
Зазначається, що кримськотатарський прапор неодноразово піддавався заборонам із боку радянської влади. Тільки з моменту повернення кримських татар на півострів, після проголошення незалежності України, цей стяг розпочав власне відродження разом зі своїм народом.
Після тимчасової окупації Криму у 2014 році росія поновила злочинні спроби знищити історичну пам’ять, самобутню культуру та мову кримськотатарського народу. А повномасштабна війна призвела до ще більшого погіршення ситуації з основними свободами та правами людини на кримському півострові. Сьогодні кримськотатарський прапор є символом боротьби за права корінного народу Криму та звільнення півострова від російської окупації, а також одним із символів відновлення територіальної цілісності України. Віримо, що зовсім скоро у вільному Криму знову замайорять кримськотатарський та український прапори!
У заході також взяв участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він подякував воїнам ЗСУ, зокрема кримськотатарського походження, висловив слова підтримки політв’язням та привітав усіх із Днем кримськотатарського прапора.
Нагадаємо
Європейський суд з прав людини оголосив рішення у Кримській справі Україна проти росії, що є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.