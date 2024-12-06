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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

"На этом этапе - исключено. Но когда-нибудь нам придется это сделать": Писториус о миротворцах ФРГ в Украине

Киев  •  УНН

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Министр обороны ФРГ Писториус не исключил возможность отправки немецких миротворцев в Украину в будущем. Пока этот вопрос не рассматривается, но окончательное решение будет зависеть от "создавшихся условий".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что использование немецких миротворцев для обеспечения мира в Украине имеет смысл. Но окончательное решение об отправке солдат бундесвера в Украину будет зависеть "от создавшихся условий", отметил чиновник.

Пише УНН із посиланням на DW та Deutschlandfunk.

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил использования немецких солдат для обеспечения мира в Украине в случае прекращения огня в российско-украинской войне. 

Пока что вопрос о возможном участии военнослужащих Германии в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым. Писториус подчеркнул, что в настоящее время Германия справедливо исключает размещение наземных войск в Украине.

Мы не можем всерьез обсуждать это сегодня, но нам придется это сделать в какой-то момент, сказал министр в эфире Deutschlandfunk.

По словам Бориса Писториуса, ответ на вопрос о военном участии бундесвера в миротворческой миссии в конечном итоге будет зависеть от "создавшихся условий". "Сейчас есть много "если"и" в случае".

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге, что обсуждать возможное участие Германии в миротворческой миссии в Украине "неуместно".

Напомним

УНН передавал, что Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть участие немецких миротворцев в Украине. Франция и Великобритания также обсуждают возможность размещения своих войск на линии фронта.

Кандидат на пост канцлера Германии Мерц планирует приехать в Украину "в ближайшие дни"4 дек. 2024, 21:19 • 55426 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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