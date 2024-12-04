Кандидат на пост канцлера Германии Мерц планирует приехать в Украину "в ближайшие дни"
Киев • УНН
Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры от ХДС, планирует посетить Украину в ближайшие дни. После визита он намерен проинформировать европейских партнеров о результатах поездки.
Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц планирует приехать в Украину. Визит может состояться "в ближайшие дни". Об этом сообщает n-tv, пишет УНН.
Детали
По словам Мерца, его поездка в Украину запланирована "в ближайшие несколько дней", а по возвращении он "проинформирует европейских партнеров" о ее результатах.
Мерц уже посещал Украину в мае 2022 года - вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Тогда он встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Отмечается, что Германия на пороге внеочередных парламентских выборов, после того, как в ноябре развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "свободных демократов".
Сейчас Мерц имеет наибольшие шансы стать следующим канцлером Германии. Хотя на эту должность претендует и действующий канцлер Шольц.
Напомним
2 декабря Канцлер Германии совершил неанонсированный визит в Киев впервые с лета 2022 года. По данным Bild, Шольц хотел узнать позицию Зеленского относительно возможных мирных переговоров перед потенциальной победой Трампа.
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