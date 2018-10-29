На дорогах Украины за сутки погибли 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. За сутки, 28 октября, на дорогах Украины вследствие 67 ДТП погибли 11 человек, 88 травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"За сутки, 28 октября, на дорогах Украины вследствие 67 ДТП погибли 11 человек, 88 травмированы. Такие цифры напоминают о том, что нарушение правил дорожного движения иногда могут стоить дорогого - здоровья или даже жизни", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, вчера во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей получили травмы 5 человек, в том числе - девушка-подросток.
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Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и рейсового автобуса с 35 пассажирами в салоне.
Как сообщал УНН, в Кривом Роге во время гонки авто влетело в толпу, среди пострадавших - дети.