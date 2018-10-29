На дорогах України за добу загинули 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За добу, 28 жовтня, на дорогах України унаслідок 67 ДТП загинуло 11 осіб, 88 травмовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
"За добу, 28 жовтня, на дорогах України унаслідок 67 ДТП загинуло 11 осіб, 88 травмовано. Такі цифри нагадують про те, що порушення правил дорожнього руху іноді можуть коштувати найдорожчого - здоров'я чи навіть життя", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, вчора у Львівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримали травми 5 людей, у тому числі – дівчина-підліток.
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Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та рейсового автобуса з 35 пасажирами у салоні.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі під час перегонів авто влетіло у натовп, серед постраждалих — діти.