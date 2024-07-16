За минувшие сутки в результате российских обстрелов 8 жителей Донецкой области получили ранения.
В Донецкой области за прошедшие сутки восемь жителей получили ранения в результате российских бомбардировок, зафиксировано более 2500 вражеских ударов по региону, в том числе атаки на 8 населенных пунктов, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Детали
"Полиция зафиксировала 2578 вражеских ударов по региону за сутки", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.
Как указано, войска рф атаковали 8 населенных пунктов: города Лиман, Мирноград, Торецк, Часов Яр, поселок Ильинка, села Бересток, Мариновка, Николаевка. Повреждены 9 гражданских объектов - три жилых дома, магазины, инфраструктурный объект, автомобили.
В частности, зафиксировано:
При этом в полиции подтвердили, что из-под завалов пятиэтажки в Мирнограде достали тела супругов - 69-летнего мужчины и 67-летней женщины, которые погибли во время вражеского обстрела 14 июля. Поисково-спасательная операция завершена. Таким образом, количество погибших в результате удара по дому увеличилось до трех. Еще семеро жителей были ранены.
Тела пропавших супругов нашли под завалами после вражеского обстрела Мирнограда16 июля 2024, 06:00 • 27320 просмотров