В Донецкой области за прошедшие сутки восемь жителей получили ранения в результате российских бомбардировок, зафиксировано более 2500 вражеских ударов по региону, в том числе атаки на 8 населенных пунктов, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

Детали

"Полиция зафиксировала 2578 вражеских ударов по региону за сутки", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.

Как указано, войска рф атаковали 8 населенных пунктов: города Лиман, Мирноград, Торецк, Часов Яр, поселок Ильинка, села Бересток, Мариновка, Николаевка. Повреждены 9 гражданских объектов - три жилых дома, магазины, инфраструктурный объект, автомобили.

В частности, зафиксировано:

На Лиман россияне сбросили две управляемые авиабомбы "КАБ-250" - ранили пятерых гражданских лиц, повредили частный дом и объекты инфраструктуры.

В Часовом Яру из-за обстрелов травмированы двое мирных жителей.

Еще один раненый - в Ильинце, поврежден частный дом.

По окрестностям Мирнограда оккупанты ударили бомбой "УМПБ Д-30СН" - люди не пострадали.

При этом в полиции подтвердили, что из-под завалов пятиэтажки в Мирнограде достали тела супругов - 69-летнего мужчины и 67-летней женщины, которые погибли во время вражеского обстрела 14 июля. Поисково-спасательная операция завершена. Таким образом, количество погибших в результате удара по дому увеличилось до трех. Еще семеро жителей были ранены.

Тела пропавших супругов нашли под завалами после вражеского обстрела Мирнограда