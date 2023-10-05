В Донецкой области оккупанты убили еще одного местного, троих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Донецкой области, трое ранены. Об этом в четверг сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 4 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения", - написал Мороз в Telegram.
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1730 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4208.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.