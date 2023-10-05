На Донеччині окупанти вбили ще одного місцевого, трьох поранили

Цитата

"За 4 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Красногорівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав Мороз у Telegram.

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1730 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4208.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.