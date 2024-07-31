На Днепропетровщине правоохранители задержали 17-летних парня и девушку, которых подозревают в поджоге двух автомобилей. Об этом заявили в Нацполиции Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранители провели комплекс следственных и оперативных мероприятий и установили лиц, причастных к поджогам. Ими оказались 17-летние парень и девушка, жители г. Каменское.

Накануне совершения преступлений они покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество, а ночью - жгли военные автомобили.

Обоим несовершеннолетним вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенного по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до десяти лет заключения. Следственные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают заказчиков преступления и проверяют версию совершения поджогов по заказу спецслужб рф - заявили в Нацполиции.

Підпалив автівку українського військовослужбовця: у Харкові затримали молодика

Следствием установлено, что на счету подозреваемых - поджог двух автомобилей, принадлежащих действующему военнослужащему и волонтеру.

Отмечается, что преступления произошли 26 июня и 4 июля в г. Каменское. В результате преступных действий подозреваемых огнем была повреждена передняя часть автомобилей - моторный отсек, капот и фары.

С мест преступлений изъяты вещественные доказательства, по которым проведен ряд судебных экспертиз.

Напомним,

СБУ задержала рецидивиста, который по заказу фсб поджег служебный пикап ВСУ в Ровно. Злоумышленник планировал новые поджоги и съемку видео для российских информационных операций.