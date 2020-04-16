На Буковине зафиксировано еще 96 случаев COVID-19: инфицированы семь священников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Буковине подтверждено еще 96 случаев COVID-19. У 7 священников подтвердили коронавирус. Всего в области 758 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
“За сегодняшний день наши специалисты установили 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Таким образом общее количество буковинцев, заразившихся инфекцией составляет 758 человек”, — сказал Осачук.
По его словам, наибольшее количество заболевших, в Черновцах — 35 человек.
Также коронавирусная инфекция унесла жизни 11 буковинцев. Выздоровели — 25 человек.
“COVID-19 подтвердили у 7 священнослужителей, еще у двух — подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся на самоизоляции”, — написал Осачук.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.