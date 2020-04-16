На Буковині зафіксовано ще 96 випадків COVID-19: інфіковано сім священників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Буковині підтверджено ще 96 випадків COVID-19. У 7 священників підтвердили коронавірус. Загалом в області 758 випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент УНН.
"За сьогоднішній день наші фахівці встановили 96 нових випадків зараження коронавірусної інфекції. Таким чином загальна кількість буковинців, які заразилися інфекцією становить 758 осіб“,- сказав Осачук.
За його словами, найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях — 35 осіб.
Також коронавірусна інфекція забрала життя 11 буковинців. Одужали — 25 осіб.
“COVID-19 підтвердили у 7 священнослужителів, іще у двох — підозра. Також 12 священників контактували з інфікованими та перебувають на самоізоляції”, — написав Осачук.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.