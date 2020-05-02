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На Буковине за сутки зафиксировано 73 новых случая COVID-19, всего более 1,8 тыс. инфицированных

Киев • УНН

 • 13091 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В субботу в Черновицкой области подтверждено еще 73 случая заражения коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

На Буковине за сутки зафиксировано 73 новых случая COVID-19, всего более 1,8 тыс. инфицированных

“В субботу, 2 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавирусом, 31 из них — в Черновцах. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1818 человек”, — написал глава ОГА.

Осачук добавил, что в целом за сегодня было совершено 376 ПЦР-исследований.

“За последние сутки госпитализирован 41 человек. Еще 9 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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