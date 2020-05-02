На Буковині за добу зафіксовано 73 нових випадки COVID-19, загалом понад 1,8 тис. інфікованих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У суботу в Чернівецькій області підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“У суботу, 2 травня, у Чернівецькій області лабораторно підтверджено ще 73 нових випадки зараження коронавірусом, 31 із них — у Чернівцях. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1818 осіб”, — написав голова ОДА.
Осачук додав, що загалом за сьогодні було здійснено 376 ПЛР-досліджень.
“За останню добу госпіталізовано 41 людину. Ще 9 буковинців сьогодні одужали від COVID-19”, — резюмував він.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.