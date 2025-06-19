МВФ: Европа на грани стагнации из-за геополитических угроз и слабых инвестиций

Международный валютный фонд предупредил, что Европа рискует погрузиться в стагнацию без принятия срочных мер для преодоления замедления роста, слабых инвестиций и растущих геополитических угроз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Торговая напряженность и низкий спрос сдерживают темпы роста, а риски резко растут, говорится в заявлении вашингтонского учреждения в четверг. Ожидается, что еврозона вырастет всего на 0,8% в 2025 году, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы и инфляцию, близкую к целевому показателю.

Чтобы возродить производительность, МВФ призвал к "решительному толчку" к давно отложенному углублению единого рынка Европейского Союза, добавив, что фрагментация через границы подавляет инновации и корпоративный рост.

По данным МВФ, стоимость национальных барьеров в ЕС для компаний эквивалентна 44% пошлины на товары и 110% на услуги. Устранение этих пробелов путем гармонизации нормативных актов, реформ рынка капитала и мобильности рабочей силы может увеличить валовой внутренний продукт на 3% в течение десятилетия.

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Поскольку расходы на оборону, старение населения и климатические изменения резко растут, страны с фискальным пространством должны инвестировать, но государства-члены с высоким уровнем задолженности сталкиваются с болезненной консолидацией, заявил МВФ. Он призвал к 50% увеличению бюджета ЕС для достижения общих целей.

Фонд видит риски ухудшения бизнес-среды для компаний, имеющих инвестирование в США, что может негативно повлиять на балансы банков. Однако, на данный момент, он назвал банковскую систему Европы "адекватно капитализированной и ликвидной".

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