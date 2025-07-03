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МВФ предупреждает, что «большой и прекрасный» налоговый закон Трампа затрудняет сокращение долга

Киев • УНН

 • 20 просмотра

МВФ предупредил, что налоговый законопроект Трампа затруднит сокращение бюджетного дефицита и долговой нагрузки США. Законопроект увеличивает дефицит на 3,3 трлн долларов, что противоречит сокращению федерального долга в среднесрочной перспективе.

МВФ предупреждает, что «большой и прекрасный» налоговый закон Трампа затрудняет сокращение долга

Международный валютный фонд предупредил, что налоговый законопроект президента США Дональда Трампа, вероятно, усложнит задачу сокращения бюджетного дефицита и долговой нагрузки США в ближайшие годы.

Об этом заявила пресс-секретарь МВФ Джулия Козак, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как заявила Козак, США должны со временем сократить государственные заимствования, чтобы начать решительно сокращать долг по отношению к валовому внутреннему продукту, что является общим показателем долговой устойчивости.

Налоговый законопроект, кажется, противоречит сокращению федерального долга в среднесрочной перспективе. Чем быстрее начнется процесс сокращения дефицита, тем более постепенным может быть сокращение дефицита со временем

- сказала Козак.

Издание отмечает, что термин "среднесрочная перспектива" может иметь различные определения, МВФ, базирующийся в Вашингтоне, часто использует периоды от трех до пяти лет. По данным Бюджетного управления Конгресса США, законопроект Сената, который сейчас находится на голосовании в Палате представителей, увеличивает дефицит на 3,3 трлн долларов.

МВФ изучает детали законопроекта и его вероятное влияние на экономику США и предоставит новый прогноз для США и мира в обновленном "Перспективах развития мировой экономики" в конце этого месяца

- отметила Козак.

Напомним

Сенат США поддержал законопроект Дональда Трампа по сокращению налогов и расходов на 4,5 трлн долл. в основном процедурном голосовании. Миллиардер Илон Маск назвал законопроект безумным и разрушительным. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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