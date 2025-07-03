МВФ попереджає, що "великий і прекрасний" податковий закон Трампа ускладнює скорочення боргу

Міжнародний валютний фонд попередив, що податковий законопроект президента США Дональда Трампа, ймовірно, ускладнить завдання скорочення бюджетного дефіциту і боргового навантаження США в найближчі роки.

Про це заявила речниця МВФ Джулія Козак, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як заявила Козак, США повинні з часом скоротити державні запозичення, щоб почати рішуче скорочувати борг по відношенню до валового внутрішнього продукту, що є загальним показником боргової стійкості.

Податковий законопроект здається, суперечить скороченню федерального боргу в середньостроковій перспективі. Чим швидше почнеться процес скорочення дефіциту, тим більш поступовим може бути скорочення дефіциту з часом - сказала Козак.

Видання зазначає, що термін "середньострокова перспектива" може мати різні визначення, МВФ, що базується у Вашингтоні, часто використовує періоди від трьох до п'яти років. За даними Бюджетного управління Конгресу США, законопроєкт Сенату, який зараз знаходиться на голосуванні в Палаті представників, збільшує дефіцит на 3,3 трлн доларів.

МВФ вивчає деталі законопроекту та його ймовірний вплив на економіку США і надасть новий прогноз для США та світу в оновленому "Перспективах розвитку світової економіки" наприкінці цього місяця - зазначила Козак.

Нагадаємо

Сенат США підтримав законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків й видатків на 4,5 трлн дол. в основному процедурному голосуванні. Мільярдер Ілон Маск назвав законопроєкт божевільним та руйнівним.