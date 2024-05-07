МВД запускает электронный кабинет пострадавшего и горячую линию для соцзащиты для правоохранителей

Во вторник, 7 мая, Министерство внутренних дел запустило два сервиса для военнослужащих и работников органов системы МВД - электронного кабинета пострадавшего и контактного центра по вопросам социальной защиты. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

В электронном кабинете пострадавшего на сайте МВД Украины военнослужащие НГУ, ГПСУ, полицейские, работники ГСЧС, которые имеют статус пострадавших, а также члены их семей могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь.

В ведомстве говорят, что для необходимо лишь зарегистрироваться в Едином окне для граждан.

В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

Другой сервис - контактный центр по вопросам социальной защиты по номеру 1536.

Специалисты горячей линии с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 будут консультировать по получению психологической, медицинской и денежной помощи, начислению льгот, назначению пенсии и т.д - объяснили в МВД.

Напомним

Министерство по делам ветеранов Украины ввело новую профессию "Специалист по поддержке ветеранов войны и демобилизованных лиц" для оказания профессиональной помощи и поддержки ветеранам и их семьям в переходе от военной к гражданской жизни.