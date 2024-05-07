МВС запускає електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію для соцзахисту для правоохоронців
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ запустило електронний кабінет потерпілого та гарячу лінію контакт-центру для надання послуг соціального захисту військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей.
У вівторок, 7 травня, Міністерство внутрішніх справ запустило два сервіси для військовослужбовців і працівників органів системи МВС — електронного кабінету постраждалого та контактного центру з питань соціального захисту. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Деталі
В електронному кабінеті постраждалого на сайті МВС України військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, працівники ДСНС, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.
У відомстві кажуть, що для необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.
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Інший сервіс — контактний центр з питань соціального захисту за номером 1536.
Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо
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