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МВС запускає електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію для соцзахисту для правоохоронців

МВС запускає електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію для соцзахисту для правоохоронців

Київ • УНН

 • 18613 перегляди

Міністерство внутрішніх справ запустило електронний кабінет потерпілого та гарячу лінію контакт-центру для надання послуг соціального захисту військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей.

У вівторок, 7 травня, Міністерство внутрішніх справ запустило два сервіси для військовослужбовців і працівників органів системи МВС — електронного кабінету постраждалого та контактного центру з питань соціального захисту. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Деталі 

В електронному кабінеті постраждалого на сайті МВС України військовослужбовці НГУ, ДПСУ, поліцейські, працівники ДСНС, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну, юридичну допомогу.

У відомстві кажуть, що для необхідно лише зареєструватися в Єдиному вікні для громадян.

У ЦНАПах створять "Єдине вікно" для ветеранів та їхніх родин - Мінветеранів13.03.24, 11:44 • 24309 переглядiв

Інший сервіс — контактний центр з питань соціального захисту за номером 1536. 

Фахівці гарячої лінії з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 консультуватимуть щодо отримання психологічної, медичної та грошової допомоги, нарахування пільг, призначення пенсії тощо

- пояснили в МВС. 

Нагадаємо

Міністерство у справах ветеранів України запровадило нову професію "Фахівець з підтримки ветеранів війни та демобілізованих осіб" для надання професійної допомоги та підтримки ветеранам та їхнім сім'ям у переході від військового до цивільного життя.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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