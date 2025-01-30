МВД рассказало, как правильно искать пропавших во время войны
Киев • УНН
Специалисты МВД предоставили пошаговые инструкции по действиям в случае исчезновения человека при особых обстоятельствах. Определены основные пункты обращения и предостережения по распространению информации о пропавших военных.
Специалисты объяснили как действовать в случае исчезновения человека при особых обстоятельствах. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.
Детали
Исчезновение человека - всегда тревожный сигнал, особенно если обстоятельства являются необычными или связанными с войной. В такой ситуации важно не медлить, а действовать быстро и слаженно.
Первым делом необходимо подать заявление о розыске. Это можно сделать в:
- ближайшем отделе полиции;
- региональном представительстве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- специализированном центре ГУНП, который занимается розыском таких лиц.
Дополнительно можно обратиться на горячую линию Уполномоченного: 1698.
Важно помнить, что ни в коем случае не следует распространять в соцсетях или передавать посторонним лицам данные о пропавшем военнослужащем: его фото, личную информацию, номер воинской части, звание или обстоятельства исчезновения. Это может угрожать безопасности как пропавшего лица, так и его собратьев.
Что делать, если пропал близкий человек? Инструкция от Нацполиции24.01.25, 21:24 • 37861 просмотр