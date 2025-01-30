МВД рассказало, как правильно искать пропавших во время войны

Специалисты объяснили как действовать в случае исчезновения человека при особых обстоятельствах. Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Детали

Исчезновение человека - всегда тревожный сигнал, особенно если обстоятельства являются необычными или связанными с войной. В такой ситуации важно не медлить, а действовать быстро и слаженно.

Первым делом необходимо подать заявление о розыске. Это можно сделать в:

- ближайшем отделе полиции;

- региональном представительстве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

- специализированном центре ГУНП, который занимается розыском таких лиц.

Дополнительно можно обратиться на горячую линию Уполномоченного: 1698.

Важно помнить, что ни в коем случае не следует распространять в соцсетях или передавать посторонним лицам данные о пропавшем военнослужащем: его фото, личную информацию, номер воинской части, звание или обстоятельства исчезновения. Это может угрожать безопасности как пропавшего лица, так и его собратьев.

Что делать, если пропал близкий человек? Инструкция от Нацполиции