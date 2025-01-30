МВС розповіло, як правильно шукати зниклих під час війни
Київ • УНН
Фахівці МВС надали покрокові інструкції щодо дій у разі зникнення людини за особливих обставин. Визначено основні пункти звернення та застереження щодо поширення інформації про зниклих військових.
Спеціалісти пояснили як діяти у разі зникнення людини за особливих обставин. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.
Деталі
Зникнення людини – завжди тривожний сигнал, особливо якщо обставини є незвичайними чи пов’язаними з війною. У такій ситуації важливо не зволікати, а діяти швидко та злагоджено.
Насамперед необхідно подати заяву про розшук. Це можна зробити в:
- найближчому відділі поліції;
- регіональному представництві Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- спеціалізованому центрі ГУНП, який займається розшуком таких осіб.
Додатково можна звернутися на гарячу лінію Уповноваженого: 1698.
Важливо пам’ятати, що в жодному разі не слід поширювати у соцмережах чи передавати стороннім особам дані про зниклого військовослужбовця: його фото, особисту інформацію, номер військової частини, звання чи обставини зникнення. Це може загрожувати безпеці як зниклої особи, так і його побратимів.
Що робити, якщо зникла близька людина? Інструкція від Нацполіції24.01.25, 21:24 • 38295 переглядiв