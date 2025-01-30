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МВС розповіло, як правильно шукати зниклих під час війни

МВС розповіло, як правильно шукати зниклих під час війни

Київ • УНН

 • 26234 перегляди

Фахівці МВС надали покрокові інструкції щодо дій у разі зникнення людини за особливих обставин. Визначено основні пункти звернення та застереження щодо поширення інформації про зниклих військових.

Спеціалісти пояснили як діяти у разі зникнення людини за особливих обставин. Про це повідомляє МВС України, передає УНН.

Деталі

Зникнення людини – завжди тривожний сигнал, особливо якщо обставини є незвичайними чи пов’язаними з війною. У такій ситуації важливо не зволікати, а діяти швидко та злагоджено. 

Насамперед необхідно подати заяву про розшук. Це можна зробити в: 

-         найближчому відділі поліції; 

-         регіональному представництві Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

-         спеціалізованому центрі ГУНП, який займається розшуком таких осіб.

Додатково можна звернутися на гарячу лінію Уповноваженого: 1698. 

Важливо пам’ятати, що в жодному разі не слід поширювати у соцмережах чи передавати стороннім особам дані про зниклого військовослужбовця: його фото, особисту інформацію, номер військової частини, звання чи обставини зникнення. Це може загрожувати безпеці як зниклої особи, так і його побратимів. 

Що робити, якщо зникла близька людина? Інструкція від Нацполіції24.01.25, 21:24 • 38295 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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