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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Монреаль: более 70 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

Монреаль: более 70 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

Киев  •  УНН

02:50 • 251 просмотра

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На конференции в Монреале одобрены международные меры для возвращения депортированных украинцев и пленных. Катар, Ватикан и ОАЭ стали посредниками в переговорах по репатриации.

Монреальская конференция приняла меры для возвращения депортированных украинцев и пленных. Об этом сообщает Офис президента Украины, передает УНН.

Детали

На Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале, где собрались представители более 70 стран и международных организаций, было принято Совместное коммюнике, ключевым элементом которого стало так называемое Монреальское обязательство. Документ определяет международные шаги, направленные на возвращение всех украинцев, находящихся в плену или депортированных.

Коммюнике описывает единую позицию участников, которые подтвердили свою поддержку Украины и осудили любую помощь, предоставляемую террористическому государству для продолжения агрессии. Также согласовано усиление сотрудничества Украины с международными партнерами и организациями для решения гуманитарных вопросов и обеспечения соблюдения Женевских конвенций по защите прав людей в военное время.

Одним из основных решений стало привлечение надежных стран-посредников для переговоров с РФ по возвращению домой украинских военных, гражданских и детей. Конференция также предложила создать механизмы, которые будут предоставлять возможность украинцам во враждебном государстве получать консульские услуги.

Среди международных партнеров на конференции отдельные страны согласились к конкретным действиям. Так, Катар, Ватикан и Южная Африка стали посредниками для переговоров о возвращении депортированных украинских детей, а Литва и Катар также стали транзитными странами для помощи в транспортировке детей домой. Объединенные Арабские Эмираты взяли на себя роль посредника в переговорах по обмену военнопленными.

Участники встречи также договорились создать группу стран для поиска информации об украинских пленных, в частности детей, и оказания поддержки в верификации собранных данных. Кроме того, конференция обязалась поддержать Украину в реинтеграции возвращенных домой.

Австралия присоединилась к коалиции по возвращению депортированных украинских детей31 октября 2024, 21:23 • 10501 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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