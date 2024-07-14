Мировые лидеры отреагировали на инцидент с Трампом

Первые мировые лидеры начали реагировать на стрельбу, произошедшую на предвыборном митинге Дональда Трампа в ночь на 14 июля. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Представитель офиса британского премьер-министра Кейра Стармера сказал: "Мы шокированы сценами на митинге президента Трампа в Пенсильвании. Мы решительно осуждаем все формы политического насилия и шлем наилучшие пожелания президенту Трампу и его семье в это время".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в эфире соцсети X, что "чувствует отвращение" из-за стрельбы. "Это невозможно переоценить - политическое насилие никогда не является приемлемым. Мои мысли с бывшим президентом Трампом, участниками мероприятия и всеми американцами", - сказал Трюдо.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал инцидент "тревожным и вызывающим беспокойство".

"В демократическом процессе нет места насилию. Я рад слышать сообщение о том, что бывший президент Трамп сейчас в безопасности", - написал Альбанезе в сообщении на X.

AP: стрельба на митинге расследуется как покушение на Трампа