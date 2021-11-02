Минцифры: со следующей недели введут сертификат о выздоровлении от COVID-19

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"На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения", - сказал Выскуб.

Детали

Отмечается, что возможность сгенерировать сертификат в "Дія" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему. Сертификат будет действовать 90 дней.

Добавим

СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дія”, который подтверждает статус о вакцинации против коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни. ЕС 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении “Дія” отвечают европейским.

Сертификаты о вакцинации есть двух видов - "желтые" (одна доза) и "зеленые" (полный курс). Также в приложении "Дія" анонсировали появление COVID-сертификатов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Кроме того, в "Дія" появились детские COVID-сертификаты.

На вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять ограничения "красной" зоны. На фоне этого в регионах в "красной" зоне выстраивались очереди на вакцинацию, чтобы получить сертификат.

Также COVID-сертификаты подделывают. Из-за этого правоохранители открыли уже тысячу производств. Между тем в Раде планируют голосование об усилении ответственности за подделку COVID-документов, решение уже поддержал профильный комитет.