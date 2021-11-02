Мінцифри: з наступного тижня запровадять сертифікат про одужання від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. З 8 листопада в Україні з’явиться сертифікат про одужання від коронавірусу. Термін дії сертифікату становитиме 90 днів. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, передає кореспондент УНН.
Цитата:
"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, у яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я", – сказав Вискуб.
Деталі
Наголошується, що можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи. Сертифікат буде діяти 90 днів.
Додамо
СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби. ЄС 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.
Сертифікати про вакцинацію є двох видів - "жовті" (одна доза) та "зелені" (повний курс). Також в додатку "Дія" анонсували появу COVID-сертифікатів на підставі негативних результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Окрім того, у "Дії" з'явилися дитячі COVID-сертифікати.
На вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати обмеження "червоної" зони. На тлі цього у регіонах у "червоній" зоні вишиковувалися черги на вакцинацію, щоб отримати сертифікат.
Також COVID-сертифікати підробляють. Через це правоохоронці відкрили вже тисячу проваджень. Тим часом у Раді планують голосування про посилення відповідальності за підробку COVID-документів, рішення вже підтримав профільний комітет.