Мінцифри: з наступного тижня запровадять сертифікат про одужання від COVID-19

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"Наступного тижня плануємо запустити сертифікат про одужання. Отримати сертифікат про одужання зможуть люди, у яких наявний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я", – сказав Вискуб.

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Наголошується, що можливість згенерувати сертифікат у "Дії" з'явиться через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані до системи. Сертифікат буде діяти 90 днів.

Додамо

СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби. ЄС 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.

Сертифікати про вакцинацію є двох видів - "жовті" (одна доза) та "зелені" (повний курс). Також в додатку "Дія" анонсували появу COVID-сертифікатів на підставі негативних результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Окрім того, у "Дії" з'явилися дитячі COVID-сертифікати.

На вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати обмеження "червоної" зони. На тлі цього у регіонах у "червоній" зоні вишиковувалися черги на вакцинацію, щоб отримати сертифікат.

Також COVID-сертифікати підробляють. Через це правоохоронці відкрили вже тисячу проваджень. Тим часом у Раді планують голосування про посилення відповідальності за підробку COVID-документів, рішення вже підтримав профільний комітет.