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В "Дії" з'явиться нова можливість генерувати COVID-сертифікати за результатами ПЛР-тестів

Київ • УНН

 • 25603 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В додатку "Дія" тестується можливість генерувати COVID-сертифікати на підставі негативних результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

В "Дії" з'явиться нова можливість генерувати COVID-сертифікати за результатами ПЛР-тестів

Цитата

"Після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів та інших українських лабораторій. Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерство охорони здоров'я України та НСЗУ Національна служба здоров'я України зараз активно працює над їх підключенням. Сертифікат діятиме 72 години", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Нині у застосунку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію.

"Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.

"Уже 5 мільйонів українців згенерували свої COVID-сертифікати", - повідомив Михайло Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Military ID замість паперового документу: у "Дії" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

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