В "Дие" появится новая возможность генерировать COVID-сертификаты за результатами ПЦР-тестов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В приложении "Дия" тестируется возможность генерировать COVID-сертификаты на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Цитата
"После завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий. Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины и НСЗУ Национальная служба здоровья Украины сейчас активно работает над их подключением. Сертификат будет действовать 72 часа", - говорится в сообщении.
Детали
Сейчас в приложении "Дия" также доступны: международный "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации.
"Желтый" сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и "зеленый" действуют 365 дней.
"Уже 5 миллионов украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты", - сообщил Михаил Федоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Military ID вместо бумажного документа: в "Дие" появится регистрация призывников, военнообязанных и резервистов