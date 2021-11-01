В "Дие" появится новая возможность генерировать COVID-сертификаты за результатами ПЦР-тестов

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"После завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий. Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины и НСЗУ Национальная служба здоровья Украины сейчас активно работает над их подключением. Сертификат будет действовать 72 часа", - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас в приложении "Дия" также доступны: международный "желтый" и "зеленый" внутренние COVID-сертификаты о вакцинации.

"Желтый" сертификат можно получить после одной дозы вакцины. Он действует 120 дней. А международный и "зеленый" действуют 365 дней.

"Уже 5 миллионов украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты", - сообщил Михаил Федоров.

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