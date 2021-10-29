Military ID замість паперового документу: у "Дії" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

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Зокрема, йдеться про про інформацію, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За словами Міністра оборони Андрія Тарана, реалізація проєкту так званого “електронного центру комплектування та соціальної підтримки” (Е-ТЦК) у “Дії” запланована протягом 2022-2023 років.

“Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини, — заявив Таран.

Міністр відзначив, що вже триває робота над тим, аби громадяни які звернуться у майбутньому до Е-ТЦК на порталі “Дія” отримували всі дані про себе у електронному вигляді, без відвідування установи. Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру — номер облікового запису у ньому тощо.

“Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом „Дія“ та реєстром. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами. Станом на сьогодні йде процес інтеграції з базами Державної міграційної служби України, а далі — черга до реєстрів інших держорганів”, — додав Таран.

Нагадаємо

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про фейковий додаток “Дія” з редактором даних для Android, який розробили шахраї. У фейковій “Дії” нібито були екземпляри паспорту, картки платника податків, посвідчення водія та COVID-сертифікати.

Розробника знайшли у Запорізькій області.