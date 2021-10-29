Military ID замість паперового документу: у "Дії" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 52587 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 96280 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 84991 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 94511 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 71209 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 65954 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 143067 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85724 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 245496 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107796 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
89%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 17669 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 19357 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 16282 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 14794 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 19747 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 110269 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 143026 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 245468 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 418832 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 409109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 21882 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 27779 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 28503 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 30067 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 80131 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Military ID замість паперового документу: у "Дії" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Київ • УНН

 • 38207 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На порталі державних електронних послуг "Дія" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID. Про це повідомили в пресслужбі міністерства оборони України, передає УНН.

Military ID замість паперового документу: у "Дії" з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Деталі

Зокрема, йдеться про про інформацію, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За словами Міністра оборони Андрія Тарана, реалізація проєкту так званого “електронного центру комплектування та соціальної підтримки” (Е-ТЦК) у “Дії” запланована протягом 2022-2023 років.

“Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини, — заявив Таран.

Міністр відзначив, що вже триває робота над тим, аби громадяни які звернуться у майбутньому до Е-ТЦК на порталі “Дія” отримували всі дані про себе у електронному вигляді, без відвідування установи. Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі, наприклад, можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру — номер облікового запису у ньому тощо.

“Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом „Дія“ та реєстром. Також оборонне відомство почало інтеграційні процеси з іншими державними реєстрами. Станом на сьогодні йде процес інтеграції з базами Державної міграційної служби України, а далі — черга до реєстрів інших держорганів”, — додав Таран.

Нагадаємо

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про фейковий додаток “Дія” з редактором даних для Android, який розробили шахраї. У фейковій “Дії” нібито були екземпляри паспорту, картки платника податків, посвідчення водія та COVID-сертифікати.
Розробника знайшли у Запорізькій області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоТехнології
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60