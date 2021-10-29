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Military ID вместо бумажного документа: в "Дії" появится регистрация призывников, военнообязанных и резервистов

Киев • УНН

 • 38207 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На портале государственных электронных услуг "Дія" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов. Вместо бумажного документа они могут получить Military ID. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины, передает УНН.

Military ID вместо бумажного документа: в "Дії" появится регистрация призывников, военнообязанных и резервистов

Подробности

В частности, речь идет об информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

По словам Министра обороны Андрея Тарана, реализация проекта так называемого “электронного центра комплектования и социальной поддержки” (Э-ТЦК) в “Дії” запланирована в течение 2022-2023 годов.

“Уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека”, — заявил Таран.

Министр отметил, что уже идет работа над тем, чтобы граждане, которые обратятся в будущем к Э-ТЦК на портале “Дія”, получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр — номер аккаунта в нем и т.п.

“В настоящее время разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом „Дія“ и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. На сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы Украины, а дальше — очередь к реестрам других госорганов”, — добавил Таран.

Напомним

Ранее в СМИ появилась информация о фейковом приложении “Дія” с редактором данных для Android, который разработали мошенники. В фейковой “Дії” якобы были экземпляры паспорта, карточки налогоплательщика, водительские права и COVID-сертификаты.

Разработчик был найден в Запорожской области.

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