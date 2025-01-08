Минобороны ввело новые стандарты медподготовки военных: что изменилось
Киев • УНН
Минобороны утвердило два новых стандарта домедицинской подготовки для военнослужащих на основе опыта НАТО. Обучение будет включать лекции, практические занятия и симуляции в полевых условиях.
Министерство обороны утвердило новые стандарты подготовки по домедицинской помощи для украинских военнослужащих. Как указали в ведомстве, стандарты сформированы на основе боевого опыта и подходов НАТО, передает УНН.
Документ включает два основных стандарта:
- Домедицинская помощь - то, чему учат на БЗВП. Помощь при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращение гипотермии и эвакуация раненых, и другие навыки, которыми должен обладать каждый военнослужащий.
- Расширенная домедицинская помощь базового уровня - углубленная подготовка с фокусом на помощь в сложных условиях, обеспечение проходимости дыхательных путей, поддержку кровообращения и техники перемещения раненых. Для военных специалистов, стрелков-санитаров и всех без исключения офицеров.
Обучение по обоим стандартам предусматривает формат лекций с мультимедийным сопровождением, практические занятия в малых группах и симуляционных занятий в полевых условиях с имитацией боевой обстановки.
Сертифицированные инструкторы должны использовать информативно-доказательный и объяснительно-иллюстративный методы, а также интерактивные средства, включая компьютерную технику и учебные мобильные приложения.
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Оценка знаний и навыков будет осуществляться с помощью специальных листов, сочетающих теоретические вопросы и практические задачи. Военнослужащие, которые продемонстрируют высокий потенциал, могут быть рекомендованы для дальнейшей профессиональной подготовки по медицинским военно-учетным специальностям.
Как считают в Минобороны, внедрение этих стандартов обеспечит высокий уровень подготовки военных, что позволит им эффективно оказывать домедицинскую помощь в условиях боевых действий и других экстремальных ситуациях, сохраняя жизнь и здоровье своих собратьев.
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