Міноборони запровадило нові стандарти медпідготовки військових: що змінилось
Київ • УНН
Міноборони затвердило два нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців на основі досвіду НАТО. Навчання включатиме лекції, практичні заняття та симуляції в польових умовах.
Міністерство оборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для українських військовослужбовців. Як вказали у відомстві, стандарти сформовані на основі бойового досвіду та підходів НАТО, передає УНН.
Документ включає два основні стандарти:
- Домедична допомога – те, чому вчать на БЗВП. Допомога при критичних кровотечах, порушеннях дихання, запобігання гіпотермії та евакуація поранених, та інші навички, якими має володіти кожен військовослужбовець.
- Розширена домедична допомога базового рівня – поглиблена підготовка з фокусом на допомогу в складних умовах, забезпечення прохідності дихальних шляхів, підтримку кровообігу та техніки переміщення поранених. Для військових фахівців, стрільців-санітарів та усіх без винятку офіцерів.
Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки.
Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп'ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.
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Оцінювання знань та навичок здійснюватиметься за допомогою спеціальних листів, що поєднують теоретичні питання та практичні завдання. Військовослужбовці, які продемонструють високий потенціал, можуть бути рекомендовані для подальшої фахової підготовки за медичними військово-обліковими спеціальностями.
Як вважають у Міноборони, впровадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових, що дозволить їм ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров'я своїх побратимів.
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