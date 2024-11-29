Министр обороны рф приехал в КНДР для переговоров: что известно

Министр обороны россии андрей белоусов прибыл в Северную Корею в пятницу для переговоров с военными и политическими лидерами КНДР, на фоне того, как страны углубляют свое сотрудничество относительно войны россии в Украине, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Объявляя о визите, мо рф не сообщило, с кем встретится белоусов или какова цель переговоров. Государственные СМИ Северной Кореи не сразу подтвердили визит.

белоусов, бывший экономист, сменил сергея шойгу на посту министра обороны в мае после того, как российский диктатор владимир путин начал пятый срок у власти.

На фотографиях, опубликованных министерством обороны, белоусов идет вместе с министром обороны Северной Кореи Но Кван Чхолем по красной дорожке в аэропорту Пхеньяна. Северокорейские военные должностные лица были замечены аплодирующими под баннером с надписью "Полная поддержка и солидарность с борющейся российской армией и народом".

После своего прибытия белоусов отметил, что военное сотрудничество между странами расширяется. Он приветствовал соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном после их июньской встречи в Пхеньяне, которое, по его словам, направлено на снижение напряженности путем поддержания "баланса сил" в регионе и снижения риска войны, в том числе с применением ядерного оружия.

Июньская встреча продемонстрировала "высочайший уровень взаимного доверия" между лидерами, сказал белоусов, а также "обоюдное стремление наших стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в сложной международной обстановке".

Министр обороны Северной Кореи Но, как сообщается, также "высоко оценил расширяющееся сотрудничество между военными силами стран и подтвердил поддержку Северной Кореей войны россии в Украине", назвав ее "справедливой борьбой за защиту суверенных прав и интересов безопасности страны".

Визит состоялся через несколько дней после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с украинской делегацией во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в столице Южной Кореи Сеуле и призвал две страны сформулировать контрмеры в ответ на отправку Северной Кореей тысяч солдат в россию для оказания помощи бороться против Украины.

Соединенные Штаты и их союзники заявили, что Северная Корея отправила более 10 000 солдат в россию за последние недели, и что некоторые из этих войск участвовали в боевых действиях.

Северную Корею также обвиняют в поставках артиллерийских систем, ракет и другого военного оборудования в россию, что может помочь путину еще больше продлить почти трехлетнюю войну. В Сеуле также опасаются, что Северная Корея в обмен на свои войска и поставки оружия может получить российские технологии, которые могут улучшить ее ядерные и ракетные программы.

"Министр обороны россии посещает Северную Корею не только для того, чтобы отметить двусторонние связи, - сказал Лейф-Эрик Изли, профессор Университета Ихва в Сеуле. - Этот визит свидетельствует о том, что военное сотрудничество путина и Кима, нарушающее международное право, вот-вот еще больше усилится".

Советник Юна по национальной безопасности Шин Вонсик заявил в телевизионном интервью на прошлой неделе, что Сеул считает, что россия предоставила Северной Корее системы ПВО в обмен на отправку своих войск.

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Шин сказал, что россия также, по-видимому, предоставила Северной Корее экономическую помощь и различные военные технологии, включая те, которые необходимы для усилий Северной Кореи по созданию надежной космической системы наблюдения, которая, как подчеркнул Ким, имеет решающее значение для усиления угрозы ядерных ракет, нацеленных на Южную Корею.

Офис Юна не сообщил, обсуждали ли два правительства возможность поставок оружия Южной Кореей Украине в ходе его переговоров с Умеровым.

Юн заявил, что его правительство примет поэтапные контрмеры, связав уровень своего ответа со степенью российско-северокорейского сотрудничества.

На момент написания сообщения AP не было ясно, встретится ли белоусов с Кимом, северокорейским лидером. В прошлом году Ким принимал российскую делегацию во главе с тогдашним министром обороны шойгу.

Российский отчет о визите белоусова появился, когда Южная Корея подняла истребители, чтобы отреагировать на шесть российских и пять китайских военных самолетов, которые временно вошли в зону идентификации ПВО страны вокруг ее восточного и южного морей, согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. В нем говорилось, что российские и китайские самолеты не нарушали территориальное воздушное пространство Южной Кореи.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что провело телефонные переговоры с китайскими и российскими военными атташе в Сеуле, чтобы выразить протест против полетов и призвать страны не допустить повторения подобных случаев.