Министр обороны Эстонии в интервью Радио Свобода высказался о необходимости усиления обороноспособности Украины, в частности через обеспечение достаточного количества ракет к системам противовоздушной обороны. Он отметил, что партнеры должны предоставить Украине необходимые ресурсы для закрытия неба на западе страны, передает УНН.

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На вопрос о том, насколько Запад продвинулся в вопросе предоставления разрешения на удары по территории России, министр ответил:

«Хотелось бы видеть, что это решение будет принято очень быстро, но это не наше решение. Моя позиция всегда была, что мы не должны ставить никаких границ или ограничений для Украины. Однако, это решение остается за теми странами, которые предоставляют это оружие».

Заявление министра отражает готовность Эстонии поддерживать Украину в ее оборонных усилиях, одновременно признавая, что окончательное решение о предоставлении разрешения на удары по территории России зависит от стран-поставщиков оружия.

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