Міністр оборони Естонії закликає посилити ППО на заході України

Міністр оборони Естонії в інтерв'ю Радіо Свобода висловився щодо необхідності посилення обороноздатності України, зокрема через забезпечення достатньої кількості ракет до систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що партнери повинні надати Україні необхідні ресурси для закриття неба на заході країни, передає УНН.

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На питання про те, наскільки Захід просунувся в питанні надання дозволу на удари по території Росії, міністр відповів:

"Хотілося б бачити, що це рішення буде ухвалене дуже швидко, але це не наше рішення. Моя позиція завжди була, що ми не повинні ставити жодних меж або обмежень для України. Однак, це рішення залишається за тими країнами, які надають цю зброю".