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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минфин ожидает в 2025 году сокращения государственного долга до 97 процентов

Минфин ожидает в 2025 году сокращения государственного долга до 97 процентов

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:08  •  9246 просмотра

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Министерство финансов прогнозирует сокращение государственного долга Украины до 97% ВВП в 2025 году. Министр Сергей Марченко отметил, что после реструктуризации долг не является критической проблемой для страны.

Министерство финансов в следующем году ожидает сокращения государственного долга со 105% до 97%, что составляет 8,2 трлн гривен. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, передает УНН.

Мы ожидаем сокращения государственного долга со 100,5% до 97% в следующем году. В номинальном выражении ожидается долг на уровне 8,2 трлн гривен. Конечно, это существенные показатели. Но не надо забывать, что мы воюющая страна, поэтому на данном этапе вопрос долгов стоит только в контексте возможности их обслуживания и погашения. Вы знаете, что мы провели успешную реструктиризацию, списали почти 40% своих долгов, поэтому на данном этапе я бы не обращал внимания на долг, как на что-то такое, что является страшным

- сказал Марченко.

Напомним

Украина завершила реструктуризацию государственных облигаций и гарантированных государством еврооблигаций на сумму 20,5 млрд долларов США, сократив долг на около 9 млрд долларов, это позволит сэкономить 11,4 млрд долларов в течение следующих трех лет и 22,8 млрд долларов до 2033 года.

Госдолг Украины вырос до 6,17 трлн грн, но с начала года подешевел более чем на 10% - Минфин12 августа 2024, 13:31 • 17697 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
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