Минфин ожидает в 2025 году сокращения государственного долга до 97 процентов

Министерство финансов в следующем году ожидает сокращения государственного долга со 105% до 97%, что составляет 8,2 трлн гривен. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, передает УНН.

Мы ожидаем сокращения государственного долга со 100,5% до 97% в следующем году. В номинальном выражении ожидается долг на уровне 8,2 трлн гривен. Конечно, это существенные показатели. Но не надо забывать, что мы воюющая страна, поэтому на данном этапе вопрос долгов стоит только в контексте возможности их обслуживания и погашения. Вы знаете, что мы провели успешную реструктиризацию, списали почти 40% своих долгов, поэтому на данном этапе я бы не обращал внимания на долг, как на что-то такое, что является страшным - сказал Марченко.

Напомним

Украина завершила реструктуризацию государственных облигаций и гарантированных государством еврооблигаций на сумму 20,5 млрд долларов США, сократив долг на около 9 млрд долларов, это позволит сэкономить 11,4 млрд долларов в течение следующих трех лет и 22,8 млрд долларов до 2033 года.

Госдолг Украины вырос до 6,17 трлн грн, но с начала года подешевел более чем на 10% - Минфин