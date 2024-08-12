Госдолг Украины вырос до 6,17 трлн грн, но с начала года подешевел более чем на 10% - Минфин

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало июля достиг около 6,17 трлн грн или 152,2 млрд долл., увеличившись за месяц в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд грн (0,86%), а в долларовом - на 1,16 млрд долл. (0,77%). В то же время с начала года долг стал дешевле более чем на 10%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные Минфина.

Детали

"По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 6168 млрд грн, или 152,2 млрд долл.", - сообщили в Минфине.

Как указано, государственный и гарантированный государством внешний долг составлял 4456,4 млрд грн (72,3% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 109,9 млрд долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1711,6 млрд грн (27,7%) или 42,2 млрд долл.

В течение июня 2024 года, по данным Минфина, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,16 млрд долл.

В целом в течение 2-го квартала 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн, а в долларовом эквиваленте - на 1,1 млрд долл. в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

В то же время, по данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины с начала 2024 года стал дешевле более чем на 10%.

"С начала 2024 года по состоянию на 30 июня средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась на 10,3% - с 6,24 до 5,6 процента", - указали в Минфине.

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