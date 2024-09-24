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Мінфін очікує в 2025 році скорочення державного боргу до 97 відсотків

Мінфін очікує в 2025 році скорочення державного боргу до 97 відсотків

Київ • УНН

 • 13785 перегляди

Міністерство фінансів прогнозує скорочення державного боргу України до 97% ВВП у 2025 році. Міністр Сергій Марченко зазначив, що після реструктуризації борг не є критичною проблемою для країни.

Міністерство фінансів у наступному році очікує скорочення державного боргу зі 105% до 97%, що становить 8,2 трлн гривень. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, передає УНН.

Ми очікуємо скорочення державного боргу зі 100,5% до 97% у наступному році. В номінальному вираженні очікується борг на рівні 8,2 трлн гривень. Звичайно, це суттєві показники. Але не треба забувати, що ми воююча країна, тому на даному етапі питання боргів стоїть лише у контексті можливості їх обслуговування та погашення. Ви знаєте, що ми провели успішну реструктиризацію, списали майже 40% своїх боргів, тому на даному етапі я би не звертав уваги на борг, як на щось таке, що є страшним

- сказав Марченко.

Нагадаємо

Україна завершила реструктуризацію державних облігацій та гарантованих державою єврооблігацій на суму 20,5 млрд доларів США, скоротивши борг на близько 9 млрд доларів, це дозволить заощадити 11,4 млрд доларів протягом наступних трьох років та 22,8 млрд доларів до 2033 року.

Держборг України зріс до 6,17 трлн грн, але з початку року подешевшав на понад 10% - Мінфін12.08.24, 16:31 • 17982 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

Економіка
ministerstvo-finansiv-ukrainaМіністерство фінансів України
ukrainaУкраїна

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