Мінфін очікує в 2025 році скорочення державного боргу до 97 відсотків

Міністерство фінансів у наступному році очікує скорочення державного боргу зі 105% до 97%, що становить 8,2 трлн гривень. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, передає УНН.

Ми очікуємо скорочення державного боргу зі 100,5% до 97% у наступному році. В номінальному вираженні очікується борг на рівні 8,2 трлн гривень. Звичайно, це суттєві показники. Але не треба забувати, що ми воююча країна, тому на даному етапі питання боргів стоїть лише у контексті можливості їх обслуговування та погашення. Ви знаєте, що ми провели успішну реструктиризацію, списали майже 40% своїх боргів, тому на даному етапі я би не звертав уваги на борг, як на щось таке, що є страшним