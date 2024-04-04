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Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд отправил Шило под стражу с возможностью внесения залога

Миллионные сделки в "Укрзализныце": суд отправил Шило под стражу с возможностью внесения залога

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 07:45  •  6852 просмотра

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Артема Шило, сотрудника Службы безопасности Украины, взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн за руководство организованной группой, которая растратила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения должностному лицу Службы безопасности Украины Артему Шилу в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Его подозревают в возглавлении организованной группы, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения, передает УНН.

Детали

"Ходатайство удовлетворить частично. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 мая 2024 года. Одновременно определить подозреваемому Шилу Артему в виде залога в размере 30 млн гривен, который может быть внесен как подозреваемым, так и другим физическим или юридическим лицом", - сказала судья ВАКС.

Прокурор просил назначить залог в размере 50 млн гривен.

Заседание суда транслирует УНН на странице в Facebook.

Напомним

2 апреля НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило, который, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения.

Вчера суд не смог избрать меру пресечения Шилу, объявив перерыв в судебном заседании.

Павел Башинский

Павел Башинский

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