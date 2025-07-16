Миллионы единиц продукции в Украине представляют угрозу для здоровья потребителей - отчет проверки

За январь-июнь 2025 года Госпродпотребслужба провела 827 проверок характеристик продукции. Таким образом, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей выявила 1,8 миллиона единиц опасной для украинцев продукции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Детали

Госпродпотребслужба провела ряд проверок в рамках утвержденного секторального плана государственного рыночного надзора, из них:

403 - плановые;

424 - внеплановые.

Проверке подлежала следующая продукция:

бытовые лампы и обогреватели помещений (на соответствие требованиям энергопотребления и экодизайна);

электроника и электроприборы, в частности низковольтное оборудование;

детские игрушки (проверка по нескольким техническим регламентам: безопасность, электромагнитная совместимость, токсичность);

моющие средства;

стиральные машины и водонагреватели.

В результате проверок было выявлено 1,8 миллиона единиц продукции, которая не соответствовала требованиям.

Кроме того, соответствующая служба наложила хозяйственных штрафов почти на 30 миллионов гривен, из которых уже взыскала - 17,5 млн грн.

Также Госпродпотребслужба приняла ряд ограничительных решений:

3019 - по ограничению реализации продукции на рынке;

293 - о полном запрете;

44 - об изъятии продукции из оборота.

Особое внимание сотрудники службы уделяли товарам, входящим в приоритетные направления для подписания "промышленного безвиза" с ЕС.

Напомним

Ранее УНН писал, что Госпродпотребслужба нашла опасное вещество в детском питании и изъяла продукт из оборота.