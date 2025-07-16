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Миллионы единиц продукции в Украине представляют угрозу для здоровья потребителей - отчет проверки

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Госпродпотребслужба выявила 1,8 миллиона единиц опасной продукции за январь-июнь 2025 года. Служба провела 827 проверок, наложила штрафы на 30 миллионов гривен и приняла ограничительные решения.

Миллионы единиц продукции в Украине представляют угрозу для здоровья потребителей - отчет проверки

За январь-июнь 2025 года Госпродпотребслужба провела 827 проверок характеристик продукции. Таким образом, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей выявила 1,8 миллиона единиц опасной для украинцев продукции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Детали

Госпродпотребслужба провела ряд проверок в рамках утвержденного секторального плана государственного рыночного надзора, из них:

  • 403 - плановые;
    • 424 - внеплановые.

      Проверке подлежала следующая продукция:

      • бытовые лампы и обогреватели помещений (на соответствие требованиям энергопотребления и экодизайна);
        • электроника и электроприборы, в частности низковольтное оборудование;
          • детские игрушки (проверка по нескольким техническим регламентам: безопасность, электромагнитная совместимость, токсичность);
            • моющие средства;
              • стиральные машины и водонагреватели.

                В результате проверок было выявлено 1,8 миллиона единиц продукции, которая не соответствовала требованиям.

                Кроме того, соответствующая служба наложила хозяйственных штрафов почти на 30 миллионов гривен, из которых уже взыскала - 17,5 млн грн.

                Также Госпродпотребслужба приняла ряд ограничительных решений:

                • 3019 - по ограничению реализации продукции на рынке;
                  • 293 - о полном запрете;
                    • 44 - об изъятии продукции из оборота.

                      Особое внимание сотрудники службы уделяли товарам, входящим в приоритетные направления для подписания "промышленного безвиза" с ЕС.

                      Напомним

                      Ранее УНН писал, что Госпродпотребслужба нашла опасное вещество в детском питании и изъяла продукт из оборота. 

                      Лилия Подоляк

                      Лилия Подоляк

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