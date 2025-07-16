Миллионы единиц продукции в Украине представляют угрозу для здоровья потребителей - отчет проверки
Киев • УНН
Госпродпотребслужба выявила 1,8 миллиона единиц опасной продукции за январь-июнь 2025 года. Служба провела 827 проверок, наложила штрафы на 30 миллионов гривен и приняла ограничительные решения.
За январь-июнь 2025 года Госпродпотребслужба провела 827 проверок характеристик продукции. Таким образом, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей выявила 1,8 миллиона единиц опасной для украинцев продукции.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Детали
Госпродпотребслужба провела ряд проверок в рамках утвержденного секторального плана государственного рыночного надзора, из них:
- 403 - плановые;
- 424 - внеплановые.
Проверке подлежала следующая продукция:
- бытовые лампы и обогреватели помещений (на соответствие требованиям энергопотребления и экодизайна);
- электроника и электроприборы, в частности низковольтное оборудование;
- детские игрушки (проверка по нескольким техническим регламентам: безопасность, электромагнитная совместимость, токсичность);
- моющие средства;
- стиральные машины и водонагреватели.
В результате проверок было выявлено 1,8 миллиона единиц продукции, которая не соответствовала требованиям.
Кроме того, соответствующая служба наложила хозяйственных штрафов почти на 30 миллионов гривен, из которых уже взыскала - 17,5 млн грн.
Также Госпродпотребслужба приняла ряд ограничительных решений:
- 3019 - по ограничению реализации продукции на рынке;
- 293 - о полном запрете;
- 44 - об изъятии продукции из оборота.
Особое внимание сотрудники службы уделяли товарам, входящим в приоритетные направления для подписания "промышленного безвиза" с ЕС.
Напомним
Ранее УНН писал, что Госпродпотребслужба нашла опасное вещество в детском питании и изъяла продукт из оборота.