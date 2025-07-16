Мільйони одиниць продукції в Україні становлять загрозу для здоров’я споживачів - звіт перевірки
Київ • УНН
Держпродспоживслужба виявила 1,8 мільйона одиниць небезпечної продукції за січень-червень 2025 року. Служба провела 827 перевірок, наклала штрафи на 30 мільйонів гривень та ухвалила обмежувальні рішення.
За січень-червень 2025 року Держпродспоживслужба провела 827 перевірок характеристик продукції. Таким чином, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів виявила 1,8 мільйона одиниць небезпечної для українців продукції.
По це повідомляє УНН з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Деталі
Держпродспоживслужба провела низку перевірок межах затвердженого секторального плану державного ринкового нагляду, із них:
- 403 - планові;
- 424 - позапланові.
Перевірці підлягала така продукція:
- побутові лампи та обігрівачі приміщень (на відповідність вимогам енергоспоживання та екодизайну);
- електроніка та електроприлади, зокрема низьковольтне обладнання;
- дитячі іграшки (перевірка за кількома технічними регламентами: безпечність, електромагнітна сумісність, токсичність);
- мийні засоби;
- пральні машини та водонагрівачі.
В результаті перевірок було виявлено 1,8 мільйона одиниць продукції, яка не відповідала вимогам.
Крім того, відповідна служба наклала господарських штрафів майже на 30 мільйонів гривень, з яких вже стягнула - 17,5 млн грн.
Також Держпродспоживслужба ухвалила низку обмежувальних рішень:
- 3019 - щодо обмеження реалізації продукції на ринку;
- 293 - про повну заборону;
- 44 - про вилучення продукції з обігу.
Особливу увагу співробітники служби приділяли товарам, що входять до пріоритетних напрямів для підписання "промислового безвізу" з ЄС.
Нагадаємо
Раніше УНН пиисав, що Держпродспоживслужба знайшла небезпечну речовину в дитячому харчуванні та вилучила продукт з обігу.