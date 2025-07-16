Мільйони одиниць продукції в Україні становлять загрозу для здоров’я споживачів - звіт перевірки

За січень-червень 2025 року Держпродспоживслужба провела 827 перевірок характеристик продукції. Таким чином, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів виявила 1,8 мільйона одиниць небезпечної для українців продукції.

По це повідомляє УНН з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Деталі

Держпродспоживслужба провела низку перевірок межах затвердженого секторального плану державного ринкового нагляду, із них:

403 - планові;

424 - позапланові.

Перевірці підлягала така продукція:

побутові лампи та обігрівачі приміщень (на відповідність вимогам енергоспоживання та екодизайну);

електроніка та електроприлади, зокрема низьковольтне обладнання;

дитячі іграшки (перевірка за кількома технічними регламентами: безпечність, електромагнітна сумісність, токсичність);

мийні засоби;

пральні машини та водонагрівачі.

В результаті перевірок було виявлено 1,8 мільйона одиниць продукції, яка не відповідала вимогам.

Крім того, відповідна служба наклала господарських штрафів майже на 30 мільйонів гривень, з яких вже стягнула - 17,5 млн грн.

Також Держпродспоживслужба ухвалила низку обмежувальних рішень:

3019 - щодо обмеження реалізації продукції на ринку;

293 - про повну заборону;

44 - про вилучення продукції з обігу.

Особливу увагу співробітники служби приділяли товарам, що входять до пріоритетних напрямів для підписання "промислового безвізу" з ЄС.

Нагадаємо

Раніше УНН пиисав, що Держпродспоживслужба знайшла небезпечну речовину в дитячому харчуванні та вилучила продукт з обігу.