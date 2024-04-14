МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  159568 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  157865 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  159556 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  172034 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126877 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137501 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162132 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139937 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134556 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117952 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

Министерство иностранных дел россии выразило обеспокоенность массированной атакой Ирана на Израиль с применением около 300 беспилотников и ракет, призвав все стороны проявлять сдержанность и решать вопрос политико-дипломатическими средствами.

Новости Мира •   •  3052 просмотра
МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.

политика •   •  4823 просмотра
Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в ядерной отрасли, включая обмен опытом эксплуатации ядерных объектов, диверсификацию топлива и разработку малых модульных реакторов.

Экономика •   •  5413 просмотра
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли

Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми

Восемь человек в возрасте от 26 до 83 лет пострадали в результате ДТП на Брест-Литовской трассе под Киевом, которое спровоцировал водитель грузовика. По предварительной информации, виновник ДТП был трезв и заснул за рулем.

Киев •   •  5779 просмотра
Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми

Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Четверо поляков на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, заблудившись во время путешествия по бездорожью из Кракова в Стамбул.

Общество •   •  7048 просмотра
Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ

Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

Беспилотники превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти", где войска с обеих сторон несут большие потери, а серьезные прорывы практически невозможны из-за постоянного наблюдения с дронов.

Война •   •  10339 просмотра
Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post

россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб

россияне готовят провокацию под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.

Война •   •  10457 просмотра
россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб

Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю после ночной атаки Ирана на израильскую территорию.

политика •   •  11180 просмотра
Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю

Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол

Массированная атака Ирана на Израиль 14 апреля нанесла незначительный ущерб, без сообщений о жертвах со стороны Украины. Большинство ракет были перехвачены израильской и союзной противовоздушной обороной.

Новости Мира •   •  11040 просмотра
Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол

Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее

Германия предоставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты воздушного пространства Украины от российских воздушных ударов, но процесс поставки займет определенное время.

Война •   •  13230 просмотра
Воздушные силы: доставка Patriot от Германии займет время, но будет осуществлена как можно скорее