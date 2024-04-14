МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"

министерство иностранных дел россии выразило обеспокоенность из-за атаки Ирана на Израиль, ведь это повысит опасность эскалации в регионе и призвало все стороны к сдержанности, сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление МИДа рф.

Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали - говорится в заявлении мида рф.

Напомним

Иран совершил массированную атаку на Израиль, использовав около 300 беспилотников и ракет. Это вызвало решительное осуждение, в частности, со стороны ЕС и европейских стран.

Между тем аналитики Института изучения войны ISW заявили, что схема иранской атаки на Израиль в ночь на 14 апреля похожа на удары, которые россия неоднократно наносила по Украине.

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