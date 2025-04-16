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МИД об соглашении по ископаемым с США: там есть инвестиционно-финансовая и политическая части

Киев • УНН

 • 1994 просмотра

Украинские и американские команды активно работают над соглашением по полезным ископаемым. Обе страны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и стремятся к быстрому достижению договоренностей.

МИД об соглашении по ископаемым с США: там есть инвестиционно-финансовая и политическая части

Работа над документом о полезных ископаемых из США продолжается и идет хорошим темпом. Там есть чисто инвестиционно-финансовая и политическая части. Украина заинтересована в сотрудничестве с Америкой. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

То, что касается минерального соглашения, могу подтвердить то, что уже, в принципе, звучало от Президента, что предварительный раунд, который был в Вашингтоне, прошел, по нашему мнению, конструктивно и позитивно, и есть хорошие, правильные сдвиги вперед, которые приближают позиции сторон, приближают нас к заключению соглашения. Работа над ним продолжается практически каждый день, на самом деле

- рассказал Тихий.

Он отметил, что украинская и американская команды буквально каждый день обмениваются сообщениями, правками.

Конечно, был визит делегации, но, насколько мне известно, украинская и американская команды буквально каждый день обмениваются сообщениями, правками. То есть продолжаем нарабатывать этот документ. Мы считаем, что эта работа идет хорошим темпом. Там есть и чисто инвестиционно-финансовая часть, политическая часть. Мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество действительно началось на основе документа, продолжаем над этим работать и хотим как можно скорее выйти на взаимоприемлемый текст и взаимовыгодное сотрудничество

- рассказал Тихий.

Также он отметил, что Украина и США работают над тем, чтобы выйти на взаимовыгодный текст, потому что обе страны заинтересованы в этом партнерстве.

Дополнение

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинские и американские команды достигли "существенного прогресса" в работе над соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления Украины, в ближайшее время ожидается формализация соглашения с соответствующим меморандумом о намерениях, команды еще будут работать над конкретными пунктами, и само соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде.

Анна Мурашко

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