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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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Financial Times

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The Guardian

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МЗС про угоду щодо копалин з США: там є інвестиційно-фінансова та політична частини

Київ • УНН

 • 2652 перегляди

Українські та американські команди активно працюють над угодою щодо корисних копалин. Обидві країни зацікавлені у взаємовигідній співпраці та прагнуть швидкого досягнення домовленостей.

МЗС про угоду щодо копалин з США: там є інвестиційно-фінансова та політична частини

Робота над документом про корисні копалини з США триває та йде хорошим темпом. Там є суто інвестиційно-фінансова та політична частини. Україна зацікавлена у співпраці з Америкою. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

Те, що стосується мінеральної угоди, можу підтвердити те, що вже, у принципі, лунало від Президента, що попередній раунд, який був у Вашингтоні, пройшов, на нашу думку, конструктивно й позитивно, і є хороші, правильні зрушення вперед, які наближають позиції сторін, наближають нас до укладення угоди. Робота над нею продовжується практично кожного дня, насправді

- розповів Тихий.

Він зазначив, що українська та американська команди буквально кожного дня обмінюються повідомленнями, правками.

Звісно, був візит делегації, але, на скільки мені відомо, українська та американська команди буквально кожного дня обмінюються повідомленнями, правками. Тобто продовжуємо напрацьовувати цей документ. Ми вважаємо, що ця робота йде хорошим темпом. Там є й суто інвестиційно-фінансова частина, політична частина. Ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця дійсно розпочалася на основі документу, продовжуємо над цим працювати і хочемо якомога швидше вийти на взаємоприйнятний текст й взаємовигідну співпрацю

- розповів Тихий.

Також він зазначив, що Україна та США працюють над тим, щоб вийти на взаємовигідний текст, тому що обидві країни зацікавлені в цьому партнерстві.

Доповнення

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що українські та американські команди досягли "суттєвого прогресу" у роботі над угодою про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відновлення України, найближчим часом очікується формалізація угоди з відповідним меморандумом про наміри, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, і сама угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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