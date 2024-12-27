МИД: действительно чувствуем, что пакеты поддержки от США сейчас больше и чаще

Украина действительно чувствует, что пакеты военной поддержки от США сейчас больше и чаще. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос УНН.

Мы работаем над тем, чтобы военная поддержка сохранялась от США и других партнеров. Действительно чувствуем, что пакеты поддержки (от США - ред.) больше и чаще сейчас, мы приветствуем это. Подчеркиваем, что очень важно не только объявление, но и доставка этой помощи на фронт - это для нас самое главное. Надеемся, что действительно заявленная цель предоставить Украине всю возможную помощь будет выполнена - сказал Тихий.

Он отметил, что в общении с европейскими партнерами Украина подчеркивает, что все только выиграют от большей оборонной самодостаточности Европы.

«Что касается европейских партнеров, то наша позиция очень проста, мы в общении с ними подчеркиваем, что независимо от того, каким будет курс новой администрации США, все только выиграют от большей оборонной самодостаточности Европы, поэтому, независимо, как будут развиваться события в США, Европе нужно наращивать большими темпами оборонное производство и понимание ответственности за собственную безопасность», - отметил Тихий.

На вопрос, понимает ли Европа, что нужно больше помогать Украине, Тихий ответил: «Понимает, а мы стимулируем, чтобы еще больше понимала».

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал атаку россии на Украину 25 декабря. Он поручил продолжать наращивать военную помощь Украине.

26 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас США увеличивают поставки военной помощи Украине.

Контакт с администрацией Трампа налажен, военная поддержка обсуждается - МИД