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Контакт с администрацией Трампа налажен, военная поддержка обсуждается - МИД

Контакт с администрацией Трампа налажен, военная поддержка обсуждается - МИД

Киев  •  УНН

 • 6395 просмотра

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Спикер МИД Украины сообщил о налаженном контакте с новой администрацией Трампа на всех уровнях. Обсуждается военная поддержка, хотя официальных предложений пока не поступало.

Контакт с «новой администрацией» новоизбранного президента США Дональда Трампа налажен на всех уровнях, обсуждается, в частности вопрос военной поддержки. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

«Контакт с новой администрацией налажен на всех уровнях, и обсуждается, в частности, вопрос военной поддержки. Украина открыта к обсуждениям любых форм военной поддержки, считаем, что она в интересах США. Будем обсуждать, когда будем иметь от американской стороны предложения или обращения. На сколько мне известно, пока официально нет предложений», - сказал Тихий в ответ на вопрос, налажен ли контакт с администрацией Трампа относительно того, чтобы определить формы военной поддержки Украины в будущем.

Дополнение

Ранее Тихий заявлял, что предварительно определена дата визита будущего спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Украину. Киев хочет донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой команды Трампа пути к достижению справедливого мира. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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