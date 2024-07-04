Компания МХП активно инвестирует в аграрное направление. К примеру, в сентябре 2023-го МХП открыла новый элеватор во Львовской области мощностью приема 1,7 тыс. тонн в сутки. Какие еще проекты реализовала компания за последние два с половиной года и что именно убедило топ-менеджмент МХП в безопасности таких инвестиций во время войны, рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.

Детали

Когда началась большая война, владелец и топ-менеджмент МХП в полном составе оставались в стране, возле своих людей, вспоминает он.

"Это решение было понятным и очевидным. Мы работали и будем работать в Украине. Поэтому вопрос, вкладывать ли средства в нашу страну, даже не возникал. Мы инвестировали и продолжаем инвестировать.

Если говорить об агробизнесе, то за два с половиной года, кроме проекта, о котором вы упомянули, мы инвестировали в модернизацию еще пяти наших элеваторов в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и даже Сумской областях.

И это мы говорим только об одном нашем направлении. Например, в ноябре 2022 года мы завершили строительство завода по переработке подсолнечника и увеличили наши мощности на 1 тыс. тонн в сутки", - рассказал Доброгорский.

Он добавил, что суммарная мощность всех трех заводов МХП составляет около 4 тыс. тонн в сутки. То есть, она выросла на четверть.

Доброгорский рассказал, как в агробизнесе МХП отреагировали на вызовы полномасштабной войны